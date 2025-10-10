Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation brasserie la pleine lune Chabeuil

Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation brasserie la pleine lune Chabeuil vendredi 10 octobre 2025.

Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation brasserie la pleine lune Chabeuil Vendredi 10 octobre, 19h30 entrée libre

Vitamine Impro Show c’est un cabaret d’impr tonique avec des comédiens aux chemises exotiques, et surtout toi public qui participe ! Écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour vous !

A la Pleine Lune le Vendredi 10 octobre, on décolle direction la planète improvisation !

Alors écrivez vos thèmes les plus fous, ils vont improviser pour vous !

Sur scène, il y aura deux comédiens improvisateurs qui vont tout donner pour vous faire voyager.

Et tu auras même ta place à bord de leur fusée pour cette soirée vitaminée :

Propose des thèmes déjantés ou participe aux impros pour devenir le héros d’une impro ou mettre les comédiens en difficulté.

Vont-ils s’en sortir ?

Une chose est sûre : entre fous rires et surprises, c’est un spectacle unique que VOUS allez créer avec eux !

Entrée à prix libre et conscient.

Réservation conseillée auprès de la Pleine Lune au 04 75 85 47 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T21:00:00.000+02:00

1

0475854719

brasserie la pleine lune 10 Rue Gustave Eiffel 26120 Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme