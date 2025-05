Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation – Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil, 30 mai 2025 20:00, Chabeuil.

Drôme

Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30 21:30:00

Date(s) :

2025-05-30

Vitamine Impro Show c’est un cabaret d’improvisation tonique, axé sur l’interaction public, avec 3 comédiens aux chemises exotiques. Un spectacle comique, recommandé pour les zygomatiques !

.

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 contact@excites.fr

English :

Vitamine Impro Show is a lively improv cabaret with a focus on audience interaction, featuring 3 comedians in exotic shirts. A comical show, recommended for the zygomatic!

German :

Vitamine Impro Show ist ein belebendes Improvisationskabarett, das sich auf die Interaktion mit dem Publikum konzentriert, mit drei Schauspielern in exotischen Hemden. Eine komödiantische Show, die sich für die Zygomatiken empfiehlt!

Italiano :

Vitamine Impro Show è un vivace cabaret di improvvisazione basato sull’interazione con il pubblico, con 3 comici in camicie esotiche. Uno spettacolo comico, consigliato agli zigomi!

Espanol :

Vitamine Impro Show es un animado cabaret de improvisación basado en la interacción del público, con 3 cómicos vestidos con camisas exóticas. Un espectáculo cómico, ¡recomendado para los zigomáticos!

L’événement Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation Chabeuil a été mis à jour le 2025-05-24 par Valence Romans Tourisme