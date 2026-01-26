Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation L’appart café Bourg-lès-Valence
Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation L’appart café Bourg-lès-Valence Jeudi 26 février, 20h30 12,95€
Vitamine Impro Show c’est un cabaret d’impro tonique avec 3 lurons en chemise exotiques, et toi public qui chauffe tes zygomatiques ! Écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour VOUS !
Déjà plus de 75 représentations !
Improvisé et bourré de Vitamines C, découvrez un cabaret tonique avec 3 improvisateurs en chemises exotiques qui vont tout donner pour faire chauffer vos zygomatiques !
Dans ce cocktail vitaminé, vous pourrez tenter de mettre les comédiens en difficulté. Vont-ils s’en sortir ?
Une chose est sûre : entre fous rires et surprises, c’est un spectacle unique que VOUS allez créer.
Réservations sur [https://www.billetreduc.com//spectacle/les-excites-dans-le-vitamin-impro-show-386570#event_venue](https://www.billetreduc.com//spectacle/les-excites-dans-le-vitamin-impro-show-386570#event_venue)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-26T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-26T22:00:00.000+01:00
L’appart café 11 Quai Thannaron, 26500 Bourg-Lès-Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme