Vitamine Plus – Spectacle d’impro survitaminé Jean Louis Saloon Valence Mercredi 28 janvier, 20h00 Prix libre. Réservations : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/vitamine-plus-avec-edouard-waminya

Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques ! Découvrez sa version +, avec un invité exceptionnel bonus et plein de tonus !

Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques.

La version « Plus », c’est la formule avec un invité spécial bonus : Édouard Waminya !

Comédien, improvisateur, artiste généreux et créatif, Édouard apporte une énergie explosive et une finesse de jeu qui font toujours mouche. Un invité comme on les aime : surprenant, joueur et ultra inspirant.

Sur scène, il rejoindra Vincent, Lisa et Alexxx pour un cocktail survitaminé : impros qui débordent, moments inattendus, fulgurances et folie douce… Rien n’est écrit alors tout peut arriver

Et évidemment : c’est vous public qui choisirez les thèmes.

Oui, VOUS. On vous invite à mettre une dose de fun dans le shaker pour pimenter le show !

– Entrée à prix libre

– Réservation conseillée : [https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/vitamine-plus-avec-edouard-waminya](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/vitamine-plus-avec-edouard-waminya)

– Bar sur place — ambiance cool garantie

On vous attend pour une soirée 100% pur jus d’impro !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T22:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/vitamine-plus-avec-edouard-waminya 0613343736 https://excites.fr

Jean Louis Saloon Chemin des Marlhes 26000 Valence Valence 26000 Drôme



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

