Vitamine Plus Spectacle d’impro survitaminé Jean Louis Saloon Valence
Vitamine Plus Spectacle d’impro survitaminé Jean Louis Saloon Valence mercredi 28 janvier 2026.
Vitamine Plus Spectacle d’impro survitaminé
Jean Louis Saloon Chemin des Marlhes Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 20:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques ! La version Plus, c’est la formule bonus avec un invité exceptionnel et plein de tonus !
.
Jean Louis Saloon Chemin des Marlhes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vitamine is an invigorating, comical improv cabaret recommended for the zygomatic! The Plus version is a bonus package featuring an exceptional guest with a lot of energy!
L’événement Vitamine Plus Spectacle d’impro survitaminé Valence a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme