Vitamine Plus Spectacle d’impro survitaminé Jean Louis Saloon Valence

Vitamine Plus Spectacle d’impro survitaminé

Jean Louis Saloon Chemin des Marlhes Valence Drôme

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Vitamine, c’est un cabaret d’impro tonique et comique, recommandé pour les zygomatiques ! La version Plus, c’est la formule bonus avec un invité exceptionnel et plein de tonus !

Jean Louis Saloon Chemin des Marlhes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

Vitamine is an invigorating, comical improv cabaret recommended for the zygomatic! The Plus version is a bonus package featuring an exceptional guest with a lot of energy!

