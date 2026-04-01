Vitamines Sea BALADE SENSORIELLE ET GOURMANDE Lieu de RDV de l’activité Fouesnant

Vitamines Sea BALADE SENSORIELLE ET GOURMANDE

Lieu de RDV de l’activité Hent Cleut Rouz Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-22 2026-04-29

Dédiée aux familles, notre guide vous propose une expérience originale une balade sous la forme d’un jeu pour découvrir les marais de Mousterlin à travers vos 5 sens.

Avez-vous déjà prêté attention aux formes, aux couleurs, aux odeurs qui vous entourent ? Les yeux masqués, vivez une expérience originale et découvrez la nature comme vous ne l’avez jamais vue.

SES BIENFAITS une balade ludique qui fait du bien car même les adultes retombent en enfance.

Vos sens en éveil, pour porterez un autre regard sur la nature.

DURÉE DE LA BALADE 1h45 à partir de 5 ans. Si pluie, le report de date peut-être envisagé

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de

– Lunette chapeau protection solaire

– Chaussures fermées et confortables

Balade guidée uniquement en français

RÉSERVATION obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE l’ ACTIVITE: d’avril à octobre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires .

Lieu de RDV de l’activité Hent Cleut Rouz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Vitamines Sea BALADE SENSORIELLE ET GOURMANDE Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-20 par OT FOUESNANT LES GLENAN