Vite ta chambre Saint-Méard-de-Drône

Vite ta chambre Saint-Méard-de-Drône dimanche 16 novembre 2025.

Vite ta chambre

Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Vide ta chambre organisé par l’association Saint-Méard de Dronne Patrimoine et l’APE des Hauts de Dronne de 9h à 17h à la salle des fêtes Tarif 2 € la table de 1,20 m Buvette, restauration et gâteaux sur place

Vide ta chambre organisé par l’association Saint-Méard de Dronne Patrimoine et l’APE des Hauts de Dronne de 9h à 17h à la salle des fêtes Tarif 2 € la table de 1,20 m Buvette, restauration et gâteaux sur place .

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 49 57 74

English : Vite ta chambre

Empty your room organized by the Saint-Méard de Dronne Patrimoine association and the APE des Hauts de Dronne from 9am to 5pm at the village hall Price: 2? per 1.20m table Refreshments, snacks and cakes on site

German : Vite ta chambre

Vide ta chambre organisiert von der Association Saint-Méard de Dronne Patrimoine und der APE des Hauts de Dronne von 9 bis 17 Uhr in der Festhalle Preis: 2 ? der Tisch von 1,20 m Getränke, Essen und Kuchen vor Ort

Italiano :

Svuota la tua stanza organizzato dall’associazione Saint-Méard de Dronne Patrimoine e dall’APE des Hauts de Dronne dalle 9.00 alle 17.00 nella sala del villaggio Prezzo: 2? per tavolo da 1,20 m Rinfresco, cibo e torte sul posto

Espanol : Vite ta chambre

Vacíe su sala organizado por la asociación Saint-Méard de Dronne Patrimoine y la APE des Hauts de Dronne de 9h a 17h en la sala del pueblo Precio: 2? por mesa de 1,20m Refrescos, comida y pasteles in situ

L’événement Vite ta chambre Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2025-10-20 par Val de Dronne