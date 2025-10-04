Vite, un livre Médiathèque André Malraux Strasbourg

Vite, un livre Médiathèque André Malraux Strasbourg samedi 4 octobre 2025.

Vite, un livre Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Sur le modèle des speed dating, en un temps très condensé, venez parler de vos coups de cœurs, livres, CD, films, bandes dessinées.

Pensez à vérifier au préalable que les ouvrages font partie de nos collections. L’idéal serait d’avoir en main les documents présentés.

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu

Sur le modèle des speed dating, en un temps très condensé, venez parler de vos coups de cœurs, livres, CD, films, bandes dessinées.

©Alban Hefti