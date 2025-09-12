VIT’ELLE GAMES tournois de sport féminins Vittel

VIT’ELLE GAMES tournois de sport féminins

361 Avenue du Haut du Fol Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Le temps d’un week-end, Vittel accueille la première édition des VIT’ELLE GAMES, un rendez-vous sportif et festif qui met à l’honneur le sport féminin avec deux tournois internationaux de haut niveau, un Village en Rose et une soirée festive ouverte à tous.

Samedi 13 Grande soirée festive à 20h avec DJ et food truck

Entrée aux matchs 1 € (recettes intégralement reversées à Vit’Elle en Rose)

Accès libre et gratuit pour toutes les autres animations (Village en Rose, démonstrations, soirée festive).

Inscriptions aux animations directement sur placeTout public

361 Avenue du Haut du Fol Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 05 40

English :

Over the weekend, Vittel hosts the first edition of the VIT’ELLE GAMES, a sporting and festive event celebrating women’s sport with two top-level international tournaments, a Village en Rose and a festive evening open to all.

Saturday 13: Big party at 8pm with DJ and food truck

Admission to matches: 1 ? (all proceeds donated to Vit’Elle en Rose)

Free admission to all other events (Village en Rose, demonstrations, festive evening).

Registration for events directly on site

German :

Ein Wochenende lang findet in Vittel die erste Ausgabe der VIT’ELLE GAMES statt, ein sportliches und festliches Ereignis, das den Frauensport mit zwei internationalen Turnieren auf hohem Niveau, einem Village en Rose und einem für alle offenen Festabend in den Mittelpunkt stellt.

Samstag, 13.: Großer Festabend um 20 Uhr mit DJ und Foodtruck

Eintritt zu den Spielen: 1 ? (Einnahmen werden vollständig an Vit’Elle en Rose gespendet)

Freier und kostenloser Zugang zu allen anderen Animationen (Village en Rose, Vorführungen, Festabend).

Anmeldung zu den Animationen direkt vor Ort

Italiano :

Nel fine settimana, Vittel ospita la prima edizione dei VIT’ELLE GAMES, un evento sportivo e festivo che celebra lo sport femminile con due tornei internazionali di alto livello, un Village en Rose e una serata di festa aperta a tutti.

Sabato 13: grande festa alle 20.00 con DJ e food truck

Ingresso alle partite: 1 € (tutti i proventi sono devoluti a Vit’Elle en Rose)

Ingresso libero a tutti gli altri eventi (Village en Rose, dimostrazioni, serata di festa).

Iscrizione agli eventi direttamente sul posto

Espanol :

Durante el fin de semana, Vittel acoge la primera edición de los VIT’ELLE GAMES, un acontecimiento deportivo y festivo que celebra el deporte femenino con dos torneos internacionales de alto nivel, un Village en Rose y una velada festiva abierta a todos.

Sábado 13: Gran fiesta a las 20.00 h con DJ y food truck

Entrada a los partidos: 1 euro (todos los beneficios se donarán a Vit’Elle en Rose)

Entrada gratuita a todos los demás actos (Village en Rose, demostraciones, velada festiva).

Inscripción para los eventos directamente in situ

