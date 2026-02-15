VITI FAMILY LA GUINGUETTE ANNE DE JOYEUSE Limoux

VITI FAMILY LA GUINGUETTE ANNE DE JOYEUSE

41 Avenue Charles de Gaulle Limoux Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Guinguette revient pour une 4e édition encore plus généreuse, festive et gourmande !

On vous donne rendez-vous pour vivre une soirée à ciel ouvert, rythmée par la musique, la convivialité… et le vin évidemment !

Au programme Gastronomie locale & gourmande

Charcuterie locale

Confit de porc Ferme de Goulet (Pays de Sault)

Assiette de canard Ferme de Peyrotte (Belpech)

Burgers paysans Michel Laffont au Braséro & Frites de Pascal Igounet

Huîtres & crevettes Le Panier du Pêcheur (Bassin de Thau)

Bagel saumon, houmous, burgers au poulet mariné Natural break (Narbonne)

Fromages Ferme des Augustins (Limoux)

Patates garnies Monsieur Patate (Carcassonne)

Glaces fermières & sorbets Audeline (Mayreville)

Churros & crêpes Au Petit Délice

Fideuà Hugo Carbonnel (Chalabre)

Gâteaux et verrines sucrées Entremets et saveurs (Montgradail)

Jus de pomme BIO Les Jardins de la Haute Vallée

Musique live & ambiance guinguette Macadam Farmers ; EKO EKO. Les Phacochères de la Malepère. La Banda de Limos

Animations pour tous

Ventes privilèges sur une sélection de cuvées Anne de Joyeuse

Tour de cave guidé Découvrez nos méthodes de vinification

Animations pour les enfants Jeux en bois, 2 châteaux gonflables, sculpteur sur ballons, glaces fermières,…

Casino des vins apprenez à déguster nos vins Pays d’Oc en jouant !

La finale du Top 14 sera diffusée sur écran géant le jour de la Guinguette ! Et il sera géant cette fois-ci

.

41 Avenue Charles de Gaulle Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 79 40 commercial.france@cave-adj.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Guinguette returns for an even more generous, festive and gourmet 4th edition!

Join us for an open-air evening of music, conviviality? and wine, of course!

On the program: Local & gourmet gastronomy:

Local charcuterie

Confit of pork ? Goulet farm (Pays de Sault)

Duck platter ? Peyrotte farm (Belpech)

Farmhouse burgers ? Michel Laffont au Braséro & Pascal Igounet’s French fries

Oysters & shrimps ? Le Panier du Pêcheur (Bassin de Thau)

Salmon bagel, hummus, marinated chicken burgers ? Natural break (Narbonne)

Cheeses ? Ferme des Augustins (Limoux)

Filled potatoes ? Monsieur Patate (Carcassonne)

Farmhouse ice creams & sorbets ? Audeline (Mayreville)

Churros & crêpes ? Au Petit Délice

Fideuà Hugo Carbonnel (Chalabre)

Cakes and sweet verrines ? Entremets et saveurs (Montgradail)

Organic apple juice ? Les Jardins de la Haute Vallée

Live music & guinguette atmosphere Macadam Farmers ; EKO EKO. Les Phacochères de la Malepère. La Banda de Limos

Entertainment for all:

Special sales on a selection of Anne de Joyeuse vintages

Guided cellar tour ? Discover our winemaking methods

Entertainment for children: Wooden games, 2 bouncy castles, balloon sculptor, farm ice creams, etc

Wine casino: learn how to taste our Pays d?Oc wines while you play!

The Top 14 final will be shown on a giant screen on the day of the Guinguette! And it’s going to be giant this time!

L’événement VITI FAMILY LA GUINGUETTE ANNE DE JOYEUSE Limoux a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin