Viti Soirée · Jazz & Food Domaine des Bérioles Cesset
samedi 18 juillet 2026 · Domaine des Bérioles · Cesset
Informations pratiques
Cesset
Viti Soirée · Jazz & Food
Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-24
Soirée estivale au Domaine des Bérioles concert avec le Jazz Club de Saint-Pourçain et le groupe Eamae, food truck Chez Pom Pom, et vins du domaine pour une soirée vineuse et musicale.
.
Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes berioles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer Evening at Domaine des Bérioles: a concert featuring the Saint-Pourçain Jazz Club and the band Eamae, the Chez Pom Pom food truck, and wines from the estate for an evening of wine and music.
L’événement Viti Soirée · Jazz & Food Cesset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule