Informations pratiques

Cesset

Viti Soirée · Jazz & Food

Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-24

Soirée estivale au Domaine des Bérioles concert avec le Jazz Club de Saint-Pourçain et le groupe Eamae, food truck Chez Pom Pom, et vins du domaine pour une soirée vineuse et musicale.

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Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes berioles@gmail.com

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English :

Summer Evening at Domaine des Bérioles: a concert featuring the Saint-Pourçain Jazz Club and the band Eamae, the Chez Pom Pom food truck, and wines from the estate for an evening of wine and music.

L’événement Viti Soirée · Jazz & Food Cesset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule