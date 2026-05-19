Viticoncert Domaine des Bérioles Cesset

Cesset

Viticoncert

Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 01:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Les Summer Kloppers lanceront l’été avec leurs reprises pop, rock et pop-rock lors du viticoncert des Bérioles. Une soirée conviviale, à passer en famille ou entre amis sur des grandes tablées, avec des bons mets, des bons vins et des bonnes bières !

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Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 77 87 contact@lesberioles.com

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English :

Summer Kloppers kick off the summer with their pop, rock and pop-rock covers at the Bérioles viticoncert. A convivial evening, to be spent with family and friends on large tables, with good food, good wine and good beer!

L’événement Viticoncert Cesset a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule