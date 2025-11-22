Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vitrail et BD en LSF Troyes samedi 22 novembre 2025.

Cité du Vitrail Salles des Augustines Troyes Aube

Accessible à notre public sourd, cette visite plonge les participants dans l’univers de la Bande-dessinée Lucky Luke, Boule et Bill, Gaston (et bien d’autres) vous attendent pour une redécouverte de leurs histoires respectives. Pour une plus grande immersion, la guide-conférencière diplômée en LSF propose un atelier de pratique artistique en conclusion de cette activité.

Gratuit Sur inscription (rubrique la cité accessible )   .

Cité du Vitrail Salles des Augustines Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 87  contact.citeduvitrail@aube.fr

