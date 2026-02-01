Vitrail participatif Décorez votre médiathèque Lille
Vitrail participatif Décorez votre médiathèque Lille mardi 17 février 2026.
Vitrail participatif Décorez votre médiathèque
/27 place Louise de Bettignies Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Envie d’un atelier collaboratif ? De laissez une trace créative dans votre médiathèque de quartier ?
Lors de cet atelier ouvert à toutes et tous, quel que soit votre âge, créez un vitrail pour décorer la fenêtre de la médiathèque.
Découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !
Envie d’un atelier collaboratif ? De laissez une trace créative dans votre médiathèque de quartier ?
Lors de cet atelier ouvert à toutes et tous, quel que soit votre âge, créez un vitrail pour décorer la fenêtre de la médiathèque.
Découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants ! .
/27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 3 30 12 53 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fancy a collaborative workshop? Leave a creative trace in your local media library?
At this workshop, open to everyone, whatever your age, create a stained-glass window to decorate your library’s window.
Discover a technique related to illustration or artists? books. It’s not just for kids!
L’événement Vitrail participatif Décorez votre médiathèque Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme