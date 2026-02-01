Vitrail participatif Décorez votre médiathèque Lille

Vitrail participatif Décorez votre médiathèque

/27 place Louise de Bettignies Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Envie d’un atelier collaboratif ? De laissez une trace créative dans votre médiathèque de quartier ?

Lors de cet atelier ouvert à toutes et tous, quel que soit votre âge, créez un vitrail pour décorer la fenêtre de la médiathèque.

Découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !

/27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 3 30 12 53 90

English :

Fancy a collaborative workshop? Leave a creative trace in your local media library?

At this workshop, open to everyone, whatever your age, create a stained-glass window to decorate your library’s window.

Discover a technique related to illustration or artists? books. It’s not just for kids!

