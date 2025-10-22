Vitré Castelathon 2025 Vitré

Vitré Castelathon 2025 Vitré mercredi 22 octobre 2025.

Vitré Castelathon 2025

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Départs de plusieurs communes autour de Vitré en course ou marche non chronométrée au profit du Téléthon. Une arrivée collégiale est prévue sur la place du château de Vitré à 17h le samedi 22 novembre 2025.

Les communes de départ Argentré du Plessis, Etrelles, Torcé, Cornillé, Saint-Aubin-des-Landes, Pocé-les-Bois, Val d’Izé, Landavran, Montreuil-sous-Pérouse, Balazé, La Chapelle Erbrée, Erbrée et Vitré.

Un ultra trail partira de Vitré sur la place du château le vendredi 21 novembre à 22h pour 120 km.

Ce ne sont pas des épreuves chronométrées.

Le terrain est partagé entre sentiers, forêts, chemins et quelques routes.

Retour non prévu par l’organisation. Une collation vous sera servie à l’arrivée (merci de prévoir votre gobelet).

Vos participations seront intégralement reversées au Téléthon.

Détails et inscriptions sur Klikego. .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 72 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vitré Castelathon 2025 Vitré a été mis à jour le 2025-10-17 par OT VITRE