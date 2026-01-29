Vitré Court Base de Loisirs de Haute-Vilaine Saint-M’Hervé
dimanche 8 février 2026.
Vitré Court
Base de Loisirs de Haute-Vilaine 1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le Ladie’s Circle Vitré organise la 2ème édition de VITRÉ COURT au départ de la Base de Loisirs de la Haute Vilaine à Saint-M’Hervé.
Courses (à partir de 16 ans) et marche natures
– course chronométrée de 14 kms
– course chronométrée de 8 kms
– marche de 8 kms
Retrait des dossards à partir de 8h30 à la salle de la Base de loisirs de Haute-Vilaine à Saint M’Hervé.
Une remise anticipée des dossards sera également possible la veille, le samedi 7 février, au magasin Intersport de Vitré, de 11h à 13h et de 14h à 16h.
Inscriptions sur Klikego ou sur place sous réserve de disponibilité. .
Base de Loisirs de Haute-Vilaine 1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 35 43 41 97
