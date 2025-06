Vitrine des Savoir-faire de la station d’épuration Géolide Géolide Marseille 9e Arrondissement 25 juin 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Vitrine des Savoir-faire de la station d’épuration Géolide Mercredi 25 juin 2025 de 9h à 10h30.

Samedi 20 septembre 2025 de 9h à 16h. Géolide 60 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-25 09:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-06-25

2025-09-20

Une visite guidée ludique et insolite dans le cadre de MP2025 Capital Bleu, venez découvrir toutes les étapes de l’acheminement et du traitement des eaux.

Dans ces visites guidées, vous découvrirez le fonctionnement, les défis environnementaux et réglementaires des ouvrages permettant l’acheminement, le stockage, ou le traitement, et comment nos gestes du quotidien peuvent impacter leur performance.



Une expérience enrichissante pour petits et grands dont chacun ressortira avec des clés pour mieux comprendre le parcours de nos eaux, le rôle de nos stations et l’importance de préserver notre environnement. Et, qui sait, peut-être adopter de nouvelles habitudes au quotidien.



Située sous le stade Orange Vélodrome, la station d’épuration Géolide est l’une des plus grandes stations enterrées au monde. A l’occasion du Festival Capital Bleu, la Vitrine des Savoir-faire vous plonge au coeur de Géolide pour vous faire découvrir le cycle de l’eau sur le territoire, la collecte et le traitement des eaux, et les enjeux de la préservation de l’environnement. .

Géolide 60 Rue Raymond Teisseire

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur helene.espolet@seram-metropole.fr

English :

A fun and unusual guided tour: as part of MP2025 Capital Bleu, come and discover all the stages involved in water transport and treatment.

German :

Eine spielerische und ungewöhnliche Führung: Im Rahmen von MP2025 Capital Bleu lernen Sie alle Schritte der Wasserförderung und -aufbereitung kennen.

Italiano :

Una visita guidata divertente e insolita: nell’ambito di MP2025 Capital Bleu, venite a scoprire tutte le fasi del trasporto e del trattamento dell’acqua.

Espanol :

Una visita guiada lúdica y original: en el marco de MP2025 Capital Bleu, venga a descubrir todas las etapas del transporte y el tratamiento del agua.

