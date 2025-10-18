Vitrines d’actualité A la table des faienciers Martainville-Épreville

Vitrines d’actualité A la table des faienciers

Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2025-10-18

Du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026, au musée des traditions et arts normands château de Martainville

Les vitrines d’actualités À la table des faïenciers vous invitent à découvrir le savoir-faire des centres faïenciers de Seine-Maritime à travers les collections du musée, des collectionneurs du Groupe d’Étude et de Valorisation du Patrimoine Céramique de Normandie (GEVAC) et de deux faïenciers contemporains.

Les collections patrimoniales permettront aux visiteurs de découvrir la richesse des centres faïenciers de Rouen, Le Havre, Forges-les-Eaux et Aumale sous le prisme des arts de la table.

Dans la cuisine du château de Martainville, Anne-Laure Buchaillat de la Faïencerie de Croisy dressera la table avec ses créations contemporaines en faïence de couleur ivoire. Le faïencier Alain-Pierre de Saint Raphaël présentera ses créations inspirées des décors des faïences de Rouen des XVIIe et XVIIIe siècles.

Autour de l’exposition

Visites commentées Les arts du feu

Samedi 18 octobre à 14h30, samedi 15 novembre à 14h30, dimanche 4 janvier 2026 à 16h, dimanche 1er février à 16h, dimanche 1er mars à 16h

Semaine du goût rencontre-conférence avec le cuisinier Olivier Delacroix autour de la cuisine des plantes sauvages et rencontre-démonstration avec le faïencier Alain-Pierre de Saint Raphaël

Dimanche 19 octobre de 14h à 17h30

Conférence paroles de collectionneur, Bernard Lefebvre, les secrets des centres faïenciers de la Seine-Maritime

Samedi 8 novembre à 15h

Ciné-concert avec Normandie Image, film Florilège sur la SEMAC, fabricant de création de céramique florale funéraire à Oissel, avec les commentaires de Franck Sainte-Martine

Dimanche 8 mars à 15h .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 musees.departementaux@seinemaritime.fr

