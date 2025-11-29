Vitrolles Dub Station #2 – STADIUM DU PAYS D’AIX Vitrolles

Vitrolles Dub Station #2 Début : 2025-11-29 à 21:00. Tarif : – euros.

MUSICAL RIOT PRÉSENTE : VITROLLES DUB STATION #2STADIUM, WE’RE BACK !VITROLLES DUB STATION #2Après une première session mémorable, Vitrolles Dub Station revient en force à l’intérieur du mythique Stadium de Vitrolles ! RDV le samedi 29 novembre 2025 pour une nuit entière de DUB au coeur du cube, de 21h à 05h du matin. Pour vous faire vibrer, un line-up taillé pour les amateurs de basses puissantes et de sélections percutantes : – Iration Steppas – Légende UK, pionnier du dub futuriste, prêt à retourner le Stadium.- Sinai Sound System feat. Lasai – La green machine de Sheffield : une sélection stepper / UK et une sono redoutable accompagnée au micro par le MC espagnol Lasai.- Hitman & Fiza – Duo de passionnés qui fait des merveilles en studio comme en session, armé de sélections affûtées et d’une énergie contagieuse.Samedi 29 Novembre 202521h / 05hStadium de Vitrolles – 25min de Marseille

STADIUM DU PAYS D’AIX SITE LES TERRES FAUVES -CD9 13127 Vitrolles 13