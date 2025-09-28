Vittorio Forte, Les Amériques Collégiale Saint-André Chartres

dimanche 28 septembre 2025.

Dimanche 28 septembre, 17h00 20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de 25 ans

Pour le premier concert de la saison, les Samedis Musicaux vous proposent un programme qui sort des sentiers battus.

« C‘est un long programme très éclectique, dansant et chantant avec des notes de romantisme et de modernité » (Vittorio Forte)

Pour le premier concert de la saison, les Samedis Musicaux vous proposent un programme qui sort des sentiers battus, avec des compositeurs très rarement joués au concert, voire, pour certains, probablement inconnus des mélomanes les plus avertis.

Le pianiste Vittorio Forte vous conduira pour un voyage outre Atlantique,du Nord au Sud du continent, à la découverte d’œuvres dont l’inspiration est tour à tour romantique, populaire et issue du jazz, signées de :

Sergeï Rachmaninov (Russie, États-Unis / transcription Earl Wild, États-Unis), George Gerschwin (États-Unis / transcription Earl Wild), Louis Moreau Gottschalk (États-Unis), Heitor Villa-Lobos (Brésil), Alfonso Leng Haygus (Chili), Manuel Maria Ponce (Mexique), Carlos Guastavino (Argentine), Ernesto Lecuona (Cuba), Carlos Gardel (Argentine / transcription V. Forte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T19:00:00.000+02:00

Collégiale Saint-André rue Saint André, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir