ViV’ Dressing 2 Roubaix

Roubaix

ViV’ Dressing 2

112 avenue Jean Lebas Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

ViV’ Dressing 2

(Préparez-vous à frimer en repartant !)

Rejoignez-nous pour une immersion artistique, décalée et résolument rock’n’roll au Bureau d’Art et de Recherche, à l’invitation de Noura, a.k.a. Desmonda Lenvers, dans le cadre de l’exposition Subterfuges de l’ignorance . Impossible de repartir les mains vides les pépites présentées sauront séduire les plus exigeants !

Le vintage est à l’honneur, avec en exclusivité pour cette édition, des personnalités hautes en couleur qui vous feront découvrir des trésors à prix abordables… de quoi faire des jaloux.

• Freddy Marty L’incontournable dealeuse de chiffons partage son art et ses trouvailles textiles, offrant une seconde vie aux étoffes oubliées.

• Fred and his pussycat Plongez dans leur univers unique et découvrez une collection d’objets et de fringues vintage, chinés avec passion.

• Flying Tchip Tchip Une sélection sélecte et éclectique à souhait pour naviguer avec gourmandise entre les styles et les époques.

• & Guests surprises…

Venez flâner, chiner, écouter et vous émerveiller lors de cette journée où l’art et le vintage se rencontrent pour la 30ème édition de la Nuit des Arts.

Horaires De 11h à 20h (et la fête continuera jusqu’à 23h !)

ViV’ Dressing 2

(Préparez-vous à frimer en repartant !)

Rejoignez-nous pour une immersion artistique, décalée et résolument rock’n’roll au Bureau d’Art et de Recherche, à l’invitation de Noura, a.k.a. Desmonda Lenvers, dans le cadre de l’exposition Subterfuges de l’ignorance . Impossible de repartir les mains vides les pépites présentées sauront séduire les plus exigeants !

Le vintage est à l’honneur, avec en exclusivité pour cette édition, des personnalités hautes en couleur qui vous feront découvrir des trésors à prix abordables… de quoi faire des jaloux.

• Freddy Marty L’incontournable dealeuse de chiffons partage son art et ses trouvailles textiles, offrant une seconde vie aux étoffes oubliées.

• Fred and his pussycat Plongez dans leur univers unique et découvrez une collection d’objets et de fringues vintage, chinés avec passion.

• Flying Tchip Tchip Une sélection sélecte et éclectique à souhait pour naviguer avec gourmandise entre les styles et les époques.

• & Guests surprises…

Venez flâner, chiner, écouter et vous émerveiller lors de cette journée où l’art et le vintage se rencontrent pour la 30ème édition de la Nuit des Arts.

Horaires De 11h à 20h (et la fête continuera jusqu’à 23h !) .

112 avenue Jean Lebas Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France desmondalenvers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ViV? Dressing 2

(Get ready to show off!)

Join us for an artistic, offbeat and resolutely rock’n’roll immersion at the Bureau d?Art et de Recherche, at the invitation of Noura, a.k.a. Desmonda Lenvers, as part of the Subterfuges de l?ignorance exhibition. You won’t be able to leave empty-handed: the nuggets on show are sure to seduce even the most demanding of visitors!

Vintage is in the spotlight, with this year’s exclusive line-up of colorful personalities who will be on hand to help you discover treasures at affordable prices… enough to make anyone jealous.

? Freddy Marty: The inimitable rag dealer shares her art and textile finds, giving a second life to forgotten fabrics.

? Fred and his pussycat: Immerse yourself in their unique world and discover a collection of vintage objects and clothing, passionately sourced.

? Flying Tchip Tchip A selective and eclectic selection to navigate between styles and eras.

? & Guests surprises…

Come and stroll, browse, listen and marvel on a day when art and vintage meet for the 30th edition of Nuit des Arts.

Times: 11 a.m. to 8 p.m. (and the party goes on until 11 p.m.!)

L’événement ViV’ Dressing 2 Roubaix a été mis à jour le 2026-05-19 par Hauts-de-France Tourisme