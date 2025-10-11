Viva Bénévolat 2025 HEC Alumni Paris

Viva Bénévolat 2025

Dirigeant d’association,

bénévole engagé ou en devenir,

cette journée est pour toi !

Viens partager tes expériences, enrichir tes pratiques, et repartir boosté par des échanges inspirants sur le thème :

RENFORCER LA CONFIANCE

Éléments clé de Gouvernance et de Bonnes Pratiques

La vision du Don en Confiance et d’IDEAS

Au programme :

Tables rondes et regards croisés entre dirigeants et bénévoles

Témoignages d’acteurs reconnus : Médecins du Monde, Care, Fédération Française des Aveugles, et d’HEC engagés auprès d’Associations.

Avec la participation de :

Marie-Bernard Delom, (Pdt IDEAS),

Patrick Jozon (Pdt Don en Confiance),

Rachel Guez (DG Don en Confiance),

Suzanne Chami (DG IDEAS),

Philippe Lévêque (HEC 82), ex-DG de Médecins du Monde et Care

Joëlle Mekiès (HEC83), auditeur Bénévole Don en Confiance,

Stephane Meffre (HEC 83), Conseiller Bénévole IDEAS,

Julie Bertholon, Fédération Française des Aveugles.

Samedi 11 octobre 2025 | 10h30 – 16h00 (présentiel uniquement)

HEC Alumni – 9 avenue Franklin Roosevelt, Paris 8e

Déjeuner buffet inclus

Pourquoi venir ?

Parce que piloter, animer et faire rayonner son association, donner confiance ne s’improvise pas.

Parce que l’engagement bénévole mérite des outils solides et des échanges concrets.

Parce que le plaisir d’être ensemble, ça compte aussi.

Inscris-toi dès maintenant

et sois partie prenante de Viva Bénévolat 2025

A noter :

IDEAS , le Don en Confiance et les associations présentes font régulièrement appel à des HEC bénévoles pour les aider à se développer et/ou assurer leurs missions. La rencontre annuelle est l’occasion d’un premier échange avec elles.

