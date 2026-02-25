Viva camping-car Rue de Pitchot Biarritz

Viva camping-car

L’événement incontournable de la Côte Basque pour changer d’horizon avant la rentrée

À l’heure où les cartables se remplissent et les agendas se referment sur les vacances, une autre voie s’offre à vous celle de la liberté.

Chez Libertium, on a choisi notre camp… celui du voyage, de l’évasion, et du plaisir de vivre autrement !

Du 5 au 8 mars, VIVA CAMPING-CAR revient à Biarritz, à la Halle d’Iraty, pour 4 jours d’aventure, de rencontres et de découvertes.

Plus de 150 véhicules — fourgons, vans aménagés, camping-cars neufs et d’occasion — seront exposés, prêts à vous emmener loin de la routine.

Et cerise sur le gâteau: ils sont disponibles immédiatement !

Que vous soyez curieux ou passionné, seul, en duo ou en tribu, VIVA CAMPING-CAR est l’occasion idéale pour découvrir les dernières tendances du voyage nomade. .

Rue de Pitchot Parvis Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 55 24 24 contact.paysbasque@libertium.fr

