Viva Camping-Car TARBES Tarbes
Viva Camping-Car
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-20 10:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-20
La liberté en camping-car libre de choisir, libre de partir serein, libre de tenter l’expérience !
Week-end de déstockage sur les modèles 2025 !
Profitez du plus grand choix de camping-cars, fourgons, vans et caravanes neufs et d’occasion, parmi les plus grandes marques françaises et européennes et voyagez en toute sécurité !
Bénéficiez d’offres personnalisées de financement et de services de location sur mesure, assurés par des experts.
Restauration sur place
Parking gratuit
Animaux acceptés
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 77 66 00 francisco.arco@libertium.fr
English :
Freedom in a motorhome: free to choose, free to leave with peace of mind, free to try it out!
Weekend clearance sale on 2025 models!
Take advantage of the widest choice of new and used motorhomes, vans and caravans from the leading French and European brands, and travel in complete safety!
Benefit from customized financing offers and rental services, provided by experts.
On-site catering
Free parking
Pets allowed
German :
Freiheit im Wohnmobil: frei zu wählen, frei zu reisen, frei zu experimentieren!
Wochenende der Lagerräumung für die Modelle 2025!
Profitieren Sie von der größten Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnmobilen, Kastenwagen, Vans und Wohnwagen der größten französischen und europäischen Marken und reisen Sie in aller Sicherheit!
Profitieren Sie von individuellen Finanzierungsangeboten und maßgeschneiderten Mietdienstleistungen, die von Experten durchgeführt werden.
Gastronomie auf dem Gelände
Kostenlose Parkplätze
Haustiere erlaubt
Italiano :
La libertà in camper: liberi di scegliere, liberi di partire in tutta tranquillità, liberi di provare!
Weekend di saldi su 2025 modelli!
Approfittate della più ampia scelta di camper, furgoni e caravan nuovi e usati, delle principali marche francesi ed europee, e viaggiate in tutta sicurezza!
Approfittate delle offerte di finanziamento personalizzate e dei servizi di noleggio su misura, forniti da esperti.
Ristorazione in loco
Parcheggio gratuito
Animali domestici ammessi
Espanol :
Libertad en autocaravana: libertad para elegir, libertad para partir con tranquilidad, libertad para intentarlo todo
Liquidación de fin de semana en 2025 modelos
Aproveche la mayor oferta de autocaravanas, furgonetas y caravanas nuevas y de ocasión, de las principales marcas francesas y europeas, y viaje con total seguridad
Aproveche las ofertas de financiación personalizadas y los servicios de alquiler a medida, prestados por expertos.
Restauración in situ
Aparcamiento gratuito
Se admiten animales
