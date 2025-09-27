Viva Espana ! L’Abbaye de Bouchet Bouchet

Viva Espana ! L’Abbaye de Bouchet Bouchet samedi 27 septembre 2025.

Viva Espana !

L’Abbaye de Bouchet 1 Place des Auvergnats Bouchet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif réduit pour les adhérents et moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-28 21:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Un week-end dédié à la culture flamenca pour toutes les générations ateliers de castagnettes, danse sevillana, parcours « Saveurs et Parfums d’Espagne, expositions, conférence dansée sur le flamenco et un concert exceptionnel « Au Cœur du Flamenco ».

.

L’Abbaye de Bouchet 1 Place des Auvergnats Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 01 04 65 lesrdvdelabbaye@gmail.com

English :

A weekend dedicated to flamenco culture for all generations: castanet workshops, sevillana dancing, the « Flavors and Fragrances of Spain » tour, exhibitions, a flamenco dance conference and an exceptional concert « Au C?ur du Flamenco ».

German :

Ein der Flamencokultur gewidmetes Wochenende für alle Generationen: Kastagnetten-Workshops, Sevillana-Tanz, Rundgang « Geschmack und Duft Spaniens », Ausstellungen, eine getanzte Konferenz über Flamenco und ein außergewöhnliches Konzert « Au C?ur du Flamenco » (Im Herzen des Flamencos).

Italiano :

Un fine settimana dedicato alla cultura flamenca per tutte le generazioni: laboratori di nacchere, danze sevillane, il percorso « Sapori e sapori di Spagna », mostre, una conferenza di danza flamenca e un concerto eccezionale « Au C?ur du Flamenco ».

Espanol :

Un fin de semana dedicado a la cultura flamenca para todas las generaciones: talleres de castañuelas, baile por sevillanas, el recorrido « Sabores y aromas de España », exposiciones, una conferencia sobre el baile flamenco y un concierto excepcional « Au Cœur du Flamenco ».

L’événement Viva Espana ! Bouchet a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence