Viva Espana, soirée dansante caritative à Saint-Quentin Saint-Quentin

Viva Espana, soirée dansante caritative à Saint-Quentin

Rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 03:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Soirée caritative aux couleurs de l’Espagne !

Laissez-vous emporter par la chaleur ibérique le temps d’une soirée unique, placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité.

Au menu une paella géante, des saveurs ensoleillées et une ambiance festive qui vous feront voyager.

En participant vous soutenez une belle cause tout en partageant un moment gourmand et chaleureux .

Musique, bonne humeur et générosité seront au rendez-vous …

Réservez vite vos places et venez vivre l’Espagne !

Prix comprenant 1 apéritif, paella, café gourmand, boissons (une bouteille de vin, une bouteille d’eau pour 4 personnes)

Quelques beaux lots proposés par nos partenaires feront l‘objet d’une tombola.

Vous pouvez vous inscrire via le lien https://www.helloasso.com/associations/quentin-de-la-tour-kiwanis-club-de-saint-quentin/evenements/soiree-caritative-espagnole

Le samedi 7 février 2026 de 20h à 3h, au Casino, situé rue du général Leclerc, 02100 Saint-Quentin.

Tarif 42€

Une soirée dansante organisée par le Kiwanis Quentin de La Tour au profit des enfants.

Soirée caritative aux couleurs de l’Espagne !

Laissez-vous emporter par la chaleur ibérique le temps d’une soirée unique, placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité.

Au menu une paella géante, des saveurs ensoleillées et une ambiance festive qui vous feront voyager.

En participant vous soutenez une belle cause tout en partageant un moment gourmand et chaleureux .

Musique, bonne humeur et générosité seront au rendez-vous …

Réservez vite vos places et venez vivre l’Espagne !

Prix comprenant 1 apéritif, paella, café gourmand, boissons (une bouteille de vin, une bouteille d’eau pour 4 personnes)

Quelques beaux lots proposés par nos partenaires feront l‘objet d’une tombola.

Vous pouvez vous inscrire via le lien https://www.helloasso.com/associations/quentin-de-la-tour-kiwanis-club-de-saint-quentin/evenements/soiree-caritative-espagnole

Le samedi 7 février 2026 de 20h à 3h, au Casino, situé rue du général Leclerc, 02100 Saint-Quentin.

Tarif 42€

Une soirée dansante organisée par le Kiwanis Quentin de La Tour au profit des enfants. .

Rue du Général Leclerc Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charity evening in Spanish colors!

Let yourself be carried away by the warmth of Spain for a unique evening of solidarity and conviviality.

On the menu: a giant paella, sunny flavors and a festive atmosphere that will take you on a journey.

By taking part, you’ll be supporting a worthy cause while sharing a warm, gourmet evening.

Music, good humor and generosity will be the order of the day…

Reserve your seats now and come and experience Spain!

Price includes: 1 aperitif, paella, gourmet coffee, drinks (one bottle of wine, one bottle of water for 4 people)

A number of attractive prizes offered by our partners will be raffled off.

You can register via the link: https://www.helloasso.com/associations/quentin-de-la-tour-kiwanis-club-de-saint-quentin/evenements/soiree-caritative-espagnole

Saturday February 7, 2026 from 8pm to 3am, at the Casino, rue du général Leclerc, 02100 Saint-Quentin.

Price 42?

A dance party organized by Kiwanis Quentin de La Tour in aid of children.

L’événement Viva Espana, soirée dansante caritative à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-09 par OT du Saint-Quentinois