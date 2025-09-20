Viva Italia rue du tram Saint-Laurent-en-Royans
Viva Italia rue du tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 20 septembre 2025.
Viva Italia
rue du tram bibliothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Valério Béraldin présente et dédicace son livre de mémoires » De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »
.
rue du tram bibliothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
English :
Valério Béraldin presents and signs his memoir « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »
German :
Valerio Béraldin stellt sein Erinnerungsbuch « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire » vor und signiert es
Italiano :
Valério Béraldin presenta e firma il suo libro di memorie « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »
Espanol :
Valério Béraldin presenta y firma sus memorias « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »
L’événement Viva Italia Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme