Viva Italia rue du tram Saint-Laurent-en-Royans

Viva Italia

rue du tram bibliothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Valério Béraldin présente et dédicace son livre de mémoires  » De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »
rue du tram bibliothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70  biblioludo26@gmail.com

English :

Valério Béraldin presents and signs his memoir « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »

German :

Valerio Béraldin stellt sein Erinnerungsbuch « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire » vor und signiert es

Italiano :

Valério Béraldin presenta e firma il suo libro di memorie « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »

Espanol :

Valério Béraldin presenta y firma sus memorias « De Cismon à St Laurent, itinéraire d’un Rital pas ordinaire »

L’événement Viva Italia Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme