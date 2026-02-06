VIVA IVO Thézan-lès-Béziers

VIVA IVO

2 rue antoine de St Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La chanson d’Yves Montand est intemporelle car elle s’adresse au cœur ! Le spectacle Viva IVO l’est tout autant. De 17h30 à 20h00 à la salle l’Instant T.

La compagnie Tom Torel Quintet a tenté, par cette création, de remettre au goût du jour un répertoire toujours aussi actuel et qui peut interpeller tout un chacun, quel que soit son âge. Tarif 12€.

2 rue antoine de St Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 32 67 09

English :

Yves Montand?s song is timeless because it speaks to the heart! The show Viva IVO is just as timeless. From 5.30pm to 8pm at the Salle l’Instant T.

With this show, the Tom Torel Quintet has tried to bring up to date a repertoire that is as topical as ever, and that can appeal to everyone, whatever their age. Price: 12?

