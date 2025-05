Viva la Kermesse – Salle Polyvalente Louroux-de-Bouble, 24 mai 2025 15:00, Louroux-de-Bouble.

Allier

Viva la Kermesse Salle Polyvalente Rue des écoles Louroux-de-Bouble Allier

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

2025-05-24

VIVA Sioule Centre Social vous invite à sa troisième fête Une Kermesse gratuite pour toutes et tous, de 0 à 99 ans, avec des animations diverses, des jeux en équipe et un BABY-FOOT HUMAIN ! A partir de 17h, BBQ convivial sur inscription

Salle Polyvalente Rue des écoles

Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80 contact@vivasioule.fr

English :

VIVA Sioule Centre Social invites you to its third party: a free fair for everyone, aged 0-99, with a variety of activities, team games and a HUMAN BABY-FOOT! From 5 p.m. onwards, a convivial BBQ (registration required)

German :

VIVA Sioule Centre Social lädt Sie zu seinem dritten Fest ein: Eine kostenlose Kermesse für alle von 0 bis 99 Jahren mit verschiedenen Animationen, Teamspielen und einem BABY-FOOT HUMAIN! Ab 17 Uhr, geselliges BBQ auf Anmeldung

Italiano :

Il Centro Sociale VIVA Sioule vi invita alla sua terza festa: una fiera gratuita per tutti, da 0 a 99 anni, con una varietà di attività, giochi di squadra e un BABY-FOOT UMANO! A partire dalle 17.00, una grigliata conviviale (iscrizione obbligatoria)

Espanol :

VIVA Sioule Centre Social te invita a su tercera fiesta: una feria gratuita para todos, de 0 a 99 años, con actividades variadas, juegos en equipo y ¡un BABY-FOOT HUMANO! A partir de las 17.00 h, una barbacoa amistosa (inscripción obligatoria)

