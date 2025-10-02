VIVA! La Loquace Cie Parcé-sur-Sarthe

VIVA! La Loquace Cie

Salle des fêtes Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 21:45:00

Date(s) :

2026-04-04

VIVA! La Loquace Cie

Théâtre d’objets 1h15 dès 12 ans

Pour sa première création, la Loquace Cie s’empare d’un féminicide commis en pleine dictature franquiste, raconté avec force et distance par le théâtre d’objets. Un spectacle puissant qui questionne notre responsabilité collective face aux actes individuels.

C’est l’histoire vraie de Pepe et Maria, tout simplement. Sur scène, un bureau couvert d’objets papier à lettres, agrafeuse, craie, ruban adhésif, crayons et taille-crayons. Autour, Daniel, un avocat espagnol, et Lisa, une comédienne française un couple d’aujourd’hui. Ensemble, ils vont reconstituer tour à tour le destin tragique de leurs grands-parents. Avec intelligence et finesse, les deux artistes livrent un récit poignant où la grande histoire croise une autre plus intime. En évoquant la guerre civile espagnole et les déchirements familiaux, VIVA! interroge la capacité d’une société à se réparer et à se transformer.

Distribution

Lisa Peyron & Daniel Olmos écriture, mise en scène, jeu

Katy Deville accompagnement artistique

Clément Montagnier regard extérieur

Véronique Fourt production et diffusion .

Salle des fêtes Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

