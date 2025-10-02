VIVA! La Loquace Cie Parcé-sur-Sarthe
VIVA! La Loquace Cie Parcé-sur-Sarthe samedi 4 avril 2026.
VIVA! La Loquace Cie
Salle des fêtes Parcé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04 21:45:00
Date(s) :
2026-04-04
VIVA! La Loquace Cie
Théâtre d’objets 1h15 dès 12 ans
Pour sa première création, la Loquace Cie s’empare d’un féminicide commis en pleine dictature franquiste, raconté avec force et distance par le théâtre d’objets. Un spectacle puissant qui questionne notre responsabilité collective face aux actes individuels.
C’est l’histoire vraie de Pepe et Maria, tout simplement. Sur scène, un bureau couvert d’objets papier à lettres, agrafeuse, craie, ruban adhésif, crayons et taille-crayons. Autour, Daniel, un avocat espagnol, et Lisa, une comédienne française un couple d’aujourd’hui. Ensemble, ils vont reconstituer tour à tour le destin tragique de leurs grands-parents. Avec intelligence et finesse, les deux artistes livrent un récit poignant où la grande histoire croise une autre plus intime. En évoquant la guerre civile espagnole et les déchirements familiaux, VIVA! interroge la capacité d’une société à se réparer et à se transformer.
Distribution
Lisa Peyron & Daniel Olmos écriture, mise en scène, jeu
Katy Deville accompagnement artistique
Clément Montagnier regard extérieur
Véronique Fourt production et diffusion .
Salle des fêtes Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
English :
VIVA! La Loquace Cie
German :
VIVA! La Loquace Cie
Italiano :
VIVA! La Loquace Cie
Espanol :
VIVA! La Loquace Cie
L’événement VIVA! La Loquace Cie Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-02 par CDT72