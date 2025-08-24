VIVA ! – La Loquace Compagnie Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

VIVA ! – La Loquace Compagnie Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 27 mars 2026, 21h00 Tarifs : de 10€ à 5€

Théâtre d’objets

_VIVA!_ est une histoire vraie. Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste. Sur le plateau, un bureau ; dans les tiroirs, des objets : craies, rouleaux de scotch, agrafeuses et taille-crayon… qui vont tenter de reconstituer l’Histoire, du point de vue de Pepe… puis de celui de Maria.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T22:15:00.000+01:00

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine