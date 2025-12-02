Viva ! L’Ekla Le Teich

Viva !

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Dans le cadre de la quinzaine espagnole, la compagnie La Loquace vous propose une histoire vraie. Viva!

L’histoire d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste.

Théâtre d’objet.

Tout public dès 12 ans.

billetterie en ligne . .

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

English : Viva !

German : Viva !

Italiano :

Espanol : Viva !

L’événement Viva ! Le Teich a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Le Teich