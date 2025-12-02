VIVA – L’EKLA Le Teich

VIVA Début : 2025-12-02 à 19:00. Tarif : – euros.

L’EKLA – VIVA« Voilà plus de 50 ans, dans un petit village de Castille, Pepe, mon grand-père a tué Maria, ma grand-mère. Je l’ai appris bien des années plus tard, presque par hasard. » VIVA ! est une histoire vraie. Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste. VIVA ! est le récit d’un tabou sociétal et familial. Sur le plateau un bureau. Dans les tiroirs, des objets. Craie, rouleau de scotch, agrafeuse et taille-crayon… vont tenter de reconstituer l’Histoire. Sans jamais oublier le pouvoir salvateur de l’humour, VIVA ! interroge la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, la capacité d’une société à se réparer et à se transformer VIVA ! a obtenu 3 prix au festival de Lleida en 2024 (Espagne) Par La Loquace Compagnie

L’EKLA 67 RUE DES PINS 33470 Le Teich 33