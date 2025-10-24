Viva Piccolo Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement

Viva Piccolo

Dimanche 11 janvier 2026 de 18h à 19h30. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-11 18:00:00

fin : 2026-01-11 19:30:00

2026-01-11

Jean-Louis Beaumadier, piccolo, et Véronique Poltz, piano,interprèteront des musiques suaves et pétillantes saupoudrées de rêve.









– Tarentelle et Souvenir du Para (1830-1880), de Mathieu André Reichert



– Sonate k14 (Allegro-Allegro-menuets 1 et 1 (en carillon ) (1756-1791), de Wolfgang Amadeus Mozart



– Scène des Champs Elysées (1714-1788) de Christoph Willibald Gluck



– Danses roumaines -arrangement Véronique Poltz (1881-1945), Béla Bartok



– Scherzino-Notturno-Moto perpetuo -arrangement Véronique Poltz- (1847-1909), Carl Joachim Andersen



– Capriccio réalisation de la partie de piano V. Poltz- (1794-1881), deThéobald Boehm



– Danses Hongroises 2,7,8,21, Johannes Brahms (1833-1897)



– Etincelles , de Véronique Poltz, création à Marseille (2024) .

Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 60 88 53 jl.beaumadier@free.fr

English :

Jean-Louis Beaumadier piccolo Véronique Poltz piano suave, sparkling music sprinkled with dreams .

German :

Jean-Louis Beaumadier Piccoloflöte Véronique Poltz Klavier süße und prickelnde Musik, die mit Träumen bestäubt ist .

Italiano :

Jean-Louis Beaumadier ottavino Véronique Poltz pianoforte musica dolce e frizzante cosparsa di sogni .

Espanol :

Jean-Louis Beaumadier piccolo Véronique Poltz piano música dulce y chispeante salpicada de sueños .

