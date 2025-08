Viva Saintes Banquet Gallo-Romain Saintes

Viva Saintes Banquet Gallo-Romain Saintes samedi 16 août 2025.

Viva Saintes Banquet Gallo-Romain

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Venez partager la table du banquet gaulois !

.

Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 72 34 68

English :

Come and share the Gallic banquet table!

German :

Kommen Sie mit an den Tisch des gallischen Banketts!

Italiano :

Venite a condividere la tavola del banchetto gallico!

Espanol :

¡Ven a compartir la mesa del banquete galo!

L’événement Viva Saintes Banquet Gallo-Romain Saintes a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge