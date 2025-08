Viva Saintes Fausses visites guidées Saintes

Viva Saintes Fausses visites guidées Saintes vendredi 15 août 2025.

Viva Saintes Fausses visites guidées

Départ place de l’Échevinage Saintes Charente-Maritime

Entre vérités revisitées, anecdotes improbables et improvisations théâtrales, ces fausses visites guidées vous feront voir la ville sous un autre œil… et surtout avec beaucoup d’humour !

Avec la Cie Coyote Minute.

Départ place de l’Échevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 30 73 65

English :

With a mix of truths revisited, improbable anecdotes and theatrical improvisations, these fake guided tours will show you the city from a different angle? and, above all, with a great deal of humor!

With Coyote Minute.

German :

Zwischen neu interpretierten Wahrheiten, unwahrscheinlichen Anekdoten und theatralischen Improvisationen lassen Sie diese falschen Führungen die Stadt aus einem anderen Blickwinkel und vor allem mit viel Humor sehen!

Mit der Cie Coyote Minute.

Italiano :

Queste finte visite guidate vi faranno guardare la città da un’angolazione diversa e con molto umorismo!

Con Coyote Minute.

Espanol :

Estas visitas guiadas te harán ver la ciudad desde otro ángulo… ¡y con mucho humor!

Con Coyote Minute.

