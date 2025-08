Viva Saintes Kiabix 2.0 Médiathèque François Mitterrand Saintes

Avec la Cie Coyote Minute, la Costumerie vous invite à un voyage unique quittez 2025 et plongez dans le 1er siècle. Enfilez les habits de l’époque romaine !

English :

With Coyote Minute, the Costumerie invites you on a unique journey: leave 2025 behind and plunge into the 1st century. Put on the clothes of Roman times!

German :

Mit der Cie Coyote Minute lädt die Costumerie Sie zu einer einzigartigen Reise ein: Verlassen Sie das Jahr 2025 und tauchen Sie in das 1. Jahrhundert und schlüpfen Sie in die Gewänder der Römerzeit!

Italiano :

Con la compagnia Coyote Minute, la Costumerie vi invita a un viaggio unico: lasciatevi alle spalle il 2025 e immergetevi nel I secolo. Indossate gli abiti dell’epoca romana!

Espanol :

Con la compañía Coyote Minute, la Costumerie le invita a un viaje único: deje atrás el año 2025 y sumérjase en el siglo I. ¡Ponte la ropa de la época romana!

