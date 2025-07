Viva Saintes Les 12 travaux de Mediolanum Saintes

Viva Saintes Les 12 travaux de Mediolanum Saintes jeudi 14 août 2025.

Viva Saintes Les 12 travaux de Mediolanum

Place de l’Échevinage Saintes Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Devenez le héros, citoyen d’honneur de la Cité Nouvelle !

Carte en main, relevez 12 épreuves de courage ou d’esprit, dans l’ordre que vous voulez, en solo ou en équipe…

Place de l’Échevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 30 73 65

English :

Become the hero, the honorary citizen of Cité Nouvelle!

Card in hand, take on 12 tests of courage or wit, in any order you choose, solo or as part of a team?

German :

Werden Sie zum Helden und Ehrenbürger der neuen Stadt!

Mit der Karte in der Hand müssen Sie 12 Mut- oder Geistesprüfungen in beliebiger Reihenfolge, allein oder im Team bestehen

Italiano :

Diventa un eroe, un cittadino onorario della Nuova Città!

Con la mappa in mano, affronta 12 prove di coraggio o di ingegno, in qualsiasi ordine tu scelga, da solo o in squadra?

Espanol :

Conviértete en un héroe, en un ciudadano honorario de la Ciudad Nueva

Con mapa en mano, enfréntate a 12 pruebas de valor o ingenio, en el orden que elijas, solo o en equipo..

