Viva Saintes Soirée Danse avec l’Histoire Mix live années 80 & 90 Saintes

Viva Saintes Soirée Danse avec l’Histoire Mix live années 80 & 90

Arènes Rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif Minima sociaux sur justificatifs, non disponible sur la billetterie en ligne

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Les Arènes se transforment en boîte de nuit ! Pour les grands et les petits!

Arènes Rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 animation@villesaintes-saintes.fr

English :

Les Arènes turns into a nightclub! For young and old alike!

German :

Die Arena verwandelt sich in einen Nachtclub! Für Groß und Klein!

Italiano :

L’Arènes si trasforma in una discoteca! Per giovani e meno giovani!

Espanol :

Las Arènes se transforman en discoteca Para grandes y pequeños

