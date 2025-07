Viva Saintes Soirée Danse avec l’Histoire Mix live électro Arena Saintes

Viva Saintes Soirée Danse avec l’Histoire Mix live électro Arena

Arènes Rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Les Arènes se transforment en boîte de nuit ! Pour les grands et les petits!

Arènes Rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 animation@villesaintes-saintes.fr

English :

Les Arènes turns into a nightclub! For young and old alike!

German :

Die Arena verwandelt sich in einen Nachtclub! Für Groß und Klein!

Italiano :

L’Arènes si trasforma in una discoteca! Per giovani e meno giovani!

Espanol :

Las Arènes se transforman en discoteca Para grandes y pequeños

L’événement Viva Saintes Soirée Danse avec l’Histoire Mix live électro Arena Saintes a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge