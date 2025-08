Viva Saintes Visite flash Saintes antique Jardin public Saintes

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Découvrez Saintes antique et la construction de la cité romaine Mediolanum.



Visite proposée par une guide conférencière de la collégiale GCA.

Jardin public 28 rue Gautier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 72 animation@villesaintes-saintes.fr

English :

Discover ancient Saintes and the construction of the Roman city Mediolanum.



Guided tour of the GCA collegiate church.

German :

Erfahren Sie mehr über das antike Saintes und den Bau der römischen Stadt Mediolanum.



Die Tour wird von einer Fremdenführerin der Stiftskirche GCA angeboten.

Italiano :

Scoprite l’antica Saintes e la costruzione della città romana Mediolanum.



Visita guidata della collegiata GCA.

Espanol :

Descubra la antigua Saintes y la construcción de la ciudad romana Mediolanum.



Visita guiada de la colegiata GCA.

