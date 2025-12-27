Viva ! théâtre d’objets Auray

Viva ! théâtre d’objets

100 place Gohlérez Auray Morbihan

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-19 21:15:00

2026-03-18 2026-03-19

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 12 ans,

C’est une histoire vraie, celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste. Sur scène, un bureau. Dans ses tiroirs, des petits objets craie, scotch, agrafeuse, taille-crayon… tentent de reconstituer l’Histoire.

Dans cette quête, l’humour, comme un souffle salvateur, éclaire les ombres. VIVA ! explore la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, le poids des silences familiaux et sociétaux, la capacité d’un pays à renaître . .

