Viva Verdi ! Angers
Viva Verdi ! Angers mercredi 7 janvier 2026.
Viva Verdi !
place du ralliement Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 19:00:00
fin : 2026-01-07 20:00:00
Date(s) :
2026-01-07
C’est à lui seul un continent de musique. Giuseppe Verdi nous a laissé vingt-huit opéras dont la puissance reste intacte, cent vingt-cinq ans après sa mort, en 1901. Un imposant héritage que nous propose d’explorer notre chef de chœur Xavier Ribes. .
place du ralliement Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
English :
