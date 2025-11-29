Viva Verdi ! Angers

Viva Verdi !

place du ralliement Angers Maine-et-Loire

2026-01-07 19:00:00

2026-01-07 20:00:00

2026-01-07

C’est à lui seul un continent de musique. Giuseppe Verdi nous a laissé vingt-huit opéras dont la puissance reste intacte, cent vingt-cinq ans après sa mort, en 1901. Un imposant héritage que nous propose d’explorer notre chef de chœur Xavier Ribes. .

