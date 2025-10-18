¡Viva Villa! 2025 La Gaîté Lyrique Paris

¡Viva Villa! 2025 La Gaîté Lyrique Paris samedi 18 octobre 2025.

Place à la création contemporaine !

Chaque année depuis 2023, ¡Viva Villa! et la Gaîté Lyrique rassemblent à Paris les artistes, chercheur·euses, créateurices et résident·es de la Casa de Velázquez (Madrid), la Villa Kujoyama (Kyoto), la Villa Médicis (Rome), et la Villa Albertine (États-Unis). Cette année, deux nouvelles résidences rejoignent la programmation : la Villa Hegra (AIUIa, Arabie saoudite) et la Villa Swagatam (Inde).

Visiteurs, visiteuses, venez découvrir ces résidences, laboratoire de la création contemporaine pluridisciplinaire, avec une nouveauté : l’introduction de la discipline de la bande dessinée ! Un rendez-vous qui résonne avec le projet de la Gaîté Lyrique — Fabrique de l’époque et son principe de programmation polyphonique : prendre la parole en donnant la parole. Tables rondes, rencontres artistiques et professionnelles, découverte des recherches et projets initiés en résidence par la centaine d’artistes, créateurs·trices, chercheur·euses qui se mobilisent face aux enjeux sociaux et sociétaux de notre époque.

La Villa Hegra est la première institution culturelle franco-saoudienne. Située à AlUla, elle développe depuis 2023 un programme axé sur le dialogue interculturel, reflétant le dynamisme des échanges artistiques entre la France et l’Arabie saoudite. À l’automne 2025, la Villa Hegra ouvrira au cœur d’AlUla un site temporaire qui a vocation à devenir un lieu de rencontre et de création.

La Villa Swagatam est un réseau de résidences fondé en 2023 pour encourager les échanges entre créateurs français et indiens accueillis au sein de 30 institutions partenaires en France, en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka. La particularité de la Villa Swagatam réside dans la réciprocité des échanges et l’accent porté sur deux domaines: le livre et les métiers d’art.

Programme

Forum professionnel

Niveau 1 – Petite Galerie – en accès libre

➜ 15h00 – 18h00

Le réseau ¡Viva Villa! ainsi que les deux résidences invitées pour l’édition 2025 accueillent le public pour des échanges, rencontres et informations autour de leurs résidences, processus de sélection et dispositifs et formats de soutien à la création contemporaine qu’elles mettent en place. L’espace, transformé le temps d’un après-midi en forum professionnel, permettra également au public de découvrir certaines des œuvres, reportages photographiques et projets réalisés par les artistes, créateurs et chercheurs pendant leur résidence.

Rencontres

Niveau 1 – Forum / Scène – en accès libre

➜ 14h15 – 15h00 : Prise de parole introductive

La Gaîté Lyrique introduit ce temps fort de la programmation en présentant son projet, Fabrique de l’époque, ainsi que son actualité suite à la réouverture progressive du lieu. Les fondateurs du réseau ¡Viva Villa! présentent l’actualité de ce projet créé en 2016 et l’importance de l’accompagnement post-résidence. La Villa Hegra ainsi que la Villa Swagatam, nouveau membres du réseau ¡Viva Villa! présentent leurs dispositifs de soutien à la création contemporaine.

➜ 15h15 – 16h00 : Carte blanche à la Villa Swagatam – Espaces de résidences, psychogéographie des lieux de créations

Cette rencontre rencontre met en lumière la spécificité de la Villa Swagatam, dont les activités se déploient dans des contextes très variés (du Kerala à l’Himalaya en passant par New Delhi), et la manière dont ces ancrages géographiques nourrissent les projets des artistes en résidence.

Modération par Rafael Pic, rédacteur en chef du journal Le Quotidien de l’Art.

avec

Ada (Villa Swagatam) est artiste plasticienne. Elle développe une pratique multidisciplinaire autour de l’installation, de la photographie argentique, de la performance et du cinéma. Ces œuvres questionnent les notions d’intimité et d’introspection.

Corinne Morel-Darleux (Villa Swagatam) est écrivaine et essayiste. Son dernier ouvrage Alors nous irons trouver la beauté ailleurs (Éditions Libertalia, 2023), est une déambulation littéraire, politique et géographique qui navigue entre l’essai, le récit de voyage et le journal.

Antoine Mouton (Villa Swagatam) est écrivain. Depuis 2004, il a publié dix livres, romans et poèmes. Il travaille actuellement avec la compagnie Jeanne Simone à la création d’une performance dans l’espace public et donne régulièrement des lectures de ses propres textes.

➜ 16h15 – 17h : Carte blanche à la Villa Hegra – Au cœur d’AlUla, un souffle de cultures mêlées

Cette rencontre rassemble la direction artistique franco-saoudienne de la Villa Hegra, Gaël Charbau et Basmah Felemban, et ses deux premiers résidents, Paul-Emilieu Marchesseau et Badr Ali. L’un designer, l’autre artiste visuel, ils contribuent à faire de la Villa Hegra un lieu qui se construit avec et pour les artistes, tout en plaçant les communautés locales et internationales au cœur d’une culture vivante.

(FR et ANGL, traduction en direct)

Modération par Gaël Charbau, directeur artistique 2025 de la Villa Hegra et commissaire d’expositions.

avec

Badr Ali (Villa Hegra) est artiste peintre. Il explore l’usage du dessin gestuel comme un outil fondamental dans sa pratique artistique. Il utilise le dessin pour enregistrer des informations, des sensations, des expériences et des idées, qui sont ensuite traduites dans d’autres formats tels que la gravure, la peinture ou une combinaison des deux.

Basmah Felemban (Villa Hegra) est une artiste, commissaire d’exposition et conseillère curatoriale de la Villa Hegra. Ses recherches couvrent la géologie, la généalogie et la poésie, et s’articulent autour des thèmes de la migration, de l’identité et de la mémoire collective.

Paul Emilieu Marchesseau (Villa Hegra) est architecte et designer. En 2017, il fonde l’agence Emilieu, un studio d’architecte d’intérieur/designer basé à Paris. Conscient des enjeux environnementaux, de la transition digitale et éthique auxquels fait face notre société, Emilieu travaille principalement sur des projets ayant pour objectif d’améliorer les conditions et les rapports de l’homme à son espace.



➜ 17h15 – 18h30 : Identités plurielles, mémoires déchirées : comment raconter l’histoire



Cette rencontre réunit des écrivains et artistes des différentes résidences autour des enjeux de représentations et d’identités des héritiers et héritières de l’exil. À travers leurs travaux de résidence, ils sont invités à partager leurs manières de raconter à partir des silences et effacements de l’histoire, en écho à leurs récits personnels.

Modération par un.e journaliste du programme Voix en Exil. Arrivé en France en 2023, il souhaite poursuivre son engagement en lançant un podcast dédié à l’exil.

avec

Doan Bui (Villa Albertine) est écrivaine et journaliste. Grand reporter à L’Obs, elle a remporté le prestigieux Prix Albert-Londres en 2013 pour son reportage Les Fantômes du fleuve. Son œuvre, tant journalistique que littéraire, explore les thèmes de l’exil, de l’identité et de la mémoire.

Omar Castillo Alfaro (Casa de Velàzquez) est artiste plasticien. Sa pratique artistique combine sculpture et installation, nourrie par des savoir-faire traditionnels et des références culturelles variées. Pour Viva Villa il propose une lecture performative qui explore les traumatismes transgénérationnels liés à la modernité et au colonialisme.

Louisa Yousfi (Villa Médicis) est journaliste et critique littéraire. Elle est l’autrice de Rester barbare, ouvrage dans lequel elle s’empare du motif de « la barbarie » emprunté à l’écrivain algérien Kateb Yacine. Elle a plus récemment participé à l’ouvrage collectif Contre la littérature politique (avec Pierre Alferi, Nathalie Quintane, Leslie Kaplan, Tanguy Viel et Volodine, La Fabrique, 2024).

La table ronde sera suivie d’une lecture performative par Omar Castillo Alfaro, autour du thème du déplacement et de la charge traumatique qu’il engendre, avec le récit d’une marche nocturne à l’écoute des voix et du son des oiseaux comme symboles métaphoriques de la migration.

Cinéma et vidéo

Niveau 0 – Auditorium – en accès libre

➜ 15h00 – 19h00



Artistes, vidéastes, réalisatrices et réalisateurs présentent des œuvres vidéo en lien avec leurs projets de résidence de recherche.

Modération assurée par Anna Tardivel, curatrice indépendante.

Saba Niknam (Villa Swagatam)

The Goddesses of Faridabad, 2025, 05’59

Réalisation & animation par Saba Niknam

VO Anglais

Saba Niknam, artiste, présente un assemblage d’extraits et d’expériences traversées pendant sa résidence. À Faridabad, en Inde, au cœur du tumulte d’un marché de rue, Saba Niknam découvre un profond sentiment de divinité chez les femmes qui vendent des fleurs et des vases. Entourées de bruit, de poussière et de mouvement, elles demeurent assises avec une grâce silencieuse et une grande résilience. Leur présence calme et leur travail régulier, mené sous un soleil implacable, incarnent une forme de sacré dépassant les rituels religieux traditionnels et les idoles de pierre d’un pays pourtant peuplé de divinités. L’artiste ne trouve pas la divinité dans les temples, mais dans la force et la dignité de ces femmes au quotidien.

Nicolas Pinon et Dimitry Hlinka (Villa Kujoyama)

ASA – LE FILM, 2025, 20’

Réalisation par Félix Marye

Nicolas Pinon, laqueur de formation, et Dimitry Hlinka, artisan et designer, collaborent depuis 2018. Ensemble, ils explorent le kanshitsu, une technique japonaise traditionnelle consistant à façonner des objets et sculptures à l’aide de couches de toile de chanvre enduites de laque. De la France au Japon, ils partent en quête pour concevoir une collection unique. Un des matériaux va attirer leur attention, le chanvre, fibre végétale aux propriétés remarquables, cultivée en France et au Japon, qui va devenir le liant naturel et culturel du projet Asa.

Johanna Makabi (Villa Albertine)

A Laundry day, 2022, 5’

Johanna Makabi, réalisatrice et productrice, présente un court-métrage tourné à Harlem rendant hommage à la Nouvelle Vague française. Fatou se rend à la laverie où elle rencontre un jeune homme. Une scène simple, ludique et politique qui interroge la société américaine à travers le regard d’une femme franco-africaine.

Sarah Brahim (Villa Hegra)

In search of an honest map, 2025, 6’09 & There will come soft rains, 2025, 7’34

Sarah Brahim, artiste visuelle et performeuse, est spécialisée dans les installations vidéo immersives. Cette œuvre, dérivée de son installation conçue pendant sa résidence à la Villa Hegra, propose une immersion poétique, intime et spectaculaire dans le paysage d’AlUla.

Ulla Von Brandenburg (Villa Kujoyama)

KEKKAI, 2025, Film 16 mm transféré sur vidéo HD, 17’46″



Courtesy de l’artiste et Art : Concept (Paris) ; Meyer Riegger (Berlin/Karlsruhe/Basel) ; Pilar Corrias Gallery (London); Produzentengalerie Hamburg (Hambourg).

Ulla von Brandenburg, artiste plasticienne et performeuse, mêle observations sensibles, expériences vécues et séquences imaginaires autour de figures de yōkai. Porté par sa voix-off, le film réhabilite l’obscurité comme lieu de résistance de l’esprit et du désir où, pour reprendre l’image de Georges Didi-Huberman, dansent les lucioles.

Alice Diop (Villa Albertine)

Fragments for Venus, 2025, 21’

Hi Production, Les Film Hatari

VO Anglais – ST Anglais

Alice Diop, cinéaste, prolonge dans ce film les réflexions qui ont façonné Saint Omer. Elle y explore la représentation artistique et sociale des femmes noires à travers le temps, entre œuvres d’art historiques et scènes du quotidien new-yorkais.

Haig Aivazian (Villa Médicis)

You May Own the Lanterns but We Have the Light

Episode 1: Home Alone, 2022, 12’06 »

Animation, HD, stéréo, noir et blanc

VO arabe, ST anglais

Haig Aivazian, artiste plasticien, signe une série animée. Chaque épisode est composé de dessins animés et d’animations trouvés dans une grande variété de sources, tous redessinés et réanimés avec différents degrés de transformation du matériau original. Dans l’épisode 1, Home Alone (2022), deux jeunes adultes sortent danser, tandis qu’un enfant plus jeune, Khayal, est laissé seul et sombre dans des rêves de plus en plus tourmentés, où les morts reviennent à la vie avec un désir de vengeance.

Ana Vaz (Villa Médicis)

HÁ TERRA! – There is land!, 2016, 12’34

Ana Vaz, artiste et cinéaste, propose une exploration sensorielle du sertão brésilien, entre mythe, mémoire coloniale et luttes contemporaines. Une jeune fille traquée incarne un territoire disputé, entre proie et terre. Le cri « Terre ! » résonne comme appel, souvenir et revendication. Un film-manifeste, habité par l’écho de l’anthropophagie.

Juan-Francisco González (Casa de Velàzquez)

Fantasmagoria, 2022, 14’

Juan-Francisco González, cinéaste, présente Fantasmagoria, une dérive cinématographique au milieu du désert d’Atacama à travers les vestiges de la dernière industrie de salpêtre, où les habitants sont témoins du déclin de l’industrialisation dans le point géographique le plus sec du monde.

Maxence Voiseux (Casa de Velàzquez)

Elle est des nôtres, 32’31

Production Wrong Films et Cookies Films

Maxence Voiseux, cinéaste, raconte l’histoire de Juliette, guérisseuse dans l’Artois, qui rêve d’élever et de vendre des bêtes. Lorsqu’une grande famille lui confie une vache malade, elle voit une opportunité inespérée. Mais la nuit de la guérison ne se déroule pas comme prévu.

Artistes, vidéastes et réalisateur·ices présent·es.

Créations sonores

Niveau 0 – Chambre sonore – en accès libre

➜ 15h00 – 19h00

Artistes, commissaires et compositeurs, présentent dans l’espace de la chambre sonore des podcasts autour de l’expérience de la résidence artistique et pour certains des pièces sonores.

Duuu* Radio

La déesse aux cent bouches, série de 4 épisodes, 1h30

En co-production avec ¡Viva Villa!, avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Duuu* Radio, espace d’art radiophonique dédié à la création contemporaine, a conçu avec les curateurs Anne-Lou Vicente et Raphaël Brunel, La déesse aux cent bouches, évènement croisant les pratiques littéraire, performative, visuelle et musicale. La série des enregistrements des performances réalisées par des artistes de ¡Viva Villa! est diffusée.

Fernando Fiszbein (Casa de Velázquez)

Gardel Picado, 2024, pour guitare, quatuor à cordes et bande, 20’

Fernando Fiszbein est compositeur. En Argentine, les papel picado sont les confettis lancés lors des fêtes ou dans les stades de football, comme un synonyme de joie lors des célébrations. Gardel Picado, sans perdre cette première connotation, évoque également des impressions plus sombres et iconoclastes. La figure de Carlos Gardel (Toulouse 1890 – Medellín 1935), son répertoire, sa voix et son histoire sont si fortement ancrés dans la culture argentine que l’on pourrait même les reconnaître sur du papier déchiré. Ce personnage et son empreinte dans l’histoire pourraient, même fragmentés, parvenir à recréer toute une commedia dell’arte autour de l’Argentine.

Ateliers et activations

Foyer historique

➜ 16h00 – 18h00

Artistes, artisans, designers, paysagistes animent des ateliers et démonstrations autour de leurs pratiques et projets de recherche.

en accès libre

Joseph Arzoumanov-Dhedin (Villa Albertine) est artiste plasticien. Son travail met en dialogue des savoir-faire traditionnels, comme la broderie d’or et la joaillerie, avec des technologies émergentes. Pour ¡Viva Villa!, il installe son établi de joaillier et présente une pièce en cours : un jeu d’échecs dont certaines parties sont réalisées grâce à un bras robotisé. Les spectateurs pourront assister à des démonstrations et, éventuellement, affronter l’intelligence artificielle lors d’une partie.



Régis Floury (Villa Kujoyama) est luthier, restaurateur d’instruments de musique anciens et fabricant d’instruments à cordes traditionnels. Lors de sa résidence, il explore le Yosegi zaiku, une technique japonaise traditionnelle de marqueterie, en dialogue avec la tarsia a toppo, un savoir-faire artisanal typique de régions italiennes comme Sienne ou Florence. Son projet cherche à fusionner ces deux traditions pour imaginer un nouveau type de décor, destiné aux rosaces de guitares. Pour ¡Viva Villa!, il propose une démonstration au grand public.

sur réservation

Rémi Algis (Casa de Velàzquez) est paysagiste – concepteur. Il dédie ses recherches et leur application concrète, à la croisée du paysagisme, des arts et des sciences de la vie, à l’adaptation des paysages agricoles à la crise du vivant. Si l’odorat est longtemps considéré comme un sens mineur, il est pourtant l’un des plus puissants pour raviver la mémoire. À travers cet atelier intitulé Mémoire olfactive, Rémi Algis propose aux participants d’explorer leur mémoire olfactive à travers l’évocation de souvenirs liés à une odeur, par l’écriture ou le dessin, puis de les partager collectivement.





Martha-Maria le Bars et Pauline Guerrier (Villa Swagatam) sont artistes plasticiennes. Dans le cadre de sa résidence, Pauline Guerrier explore l’art du block-print : une technique ancestrale où chaque motif est sculpté à la main dans un bloc de bois, trempé dans l’encre puis appliqué sur le tissu. De son côté, dans le cadre de cette même résidence, Martha-Maria Le Bars développe sa recherche à Nila House autour du bleu indigo. Elle élabore des protocoles et dispositifs in situ, cherchant à déployer la couleur dans un environnement. Pauline et Martha-Maria proposent de réunir ces deux pratiques en un atelier commun intitulé Couleurs et textiles – imprimer, déposer, infuser, entremêler. Le public sera invité à participer et à expérimenter ces gestes afin de découvrir comment ces savoir-faire traditionnels, mis en dialogue, ouvrent un espace de rencontre entre deux pratiques artistiques complémentaires.

Bande dessinée et librairie des Villas

Niveau 1 – espace atelier – bande dessinée

➜ 15h00 – 19h00

Auteurs et illustrateurs de bande dessinée, viennent déployer ensemble leurs différents univers graphiques et dessinent en direct, partageant ainsi leurs gestes et processus créatifs.

Frédéric Coché (Villa Médicis) est graveur, peintre et dessinateur. Passionné de littérature et d’art médiéval, il explore en esthète les formes de narration en images à travers les siècles, faisant souvent se télescoper des univers empruntés à différentes époques et imaginaires.

Simon Lamouret (Villa Swagatam) est auteur de bande dessinée et illustrateur. Formé aux Beaux-Arts d’Angoulême puis à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, il s’installe à Bangalore en 2013. Son travail s’inspire de l’urbanisme, des chantiers et de la vie quotidienne en Inde, comme en témoignent Bangalore et L’Alcazar.

Lucia Malerba (Casa de Velàzquez) est animatrice, dessinatrice et fondatrice de Mangoosta avec Niccolò Manzolini. Pour ¡Viva Villa!, elle propose une performance itinérante. À la manière des ethnologues, qui parcourent lieux et cultures, elle observe le quotidien et le retranscrit dans son propre langage : le dessin.

Delphine Panique (Villa Kujoyama) est autrice de bande dessinée en résidence à la Villa Kujoyama. Elle crée une œuvre originale qui mêle fiction et non-fiction, explorant la condition féminine et les enjeux liés aux femmes. À travers ses créations et expériences, elle abordera l’implication des auteures dans l’industrie française de la BD et japonaise du manga ainsi que leur environnement de production.

Niveau 1 – espace atelier – La librairie des Villas, invitation à la Librairie sans titre

➜ 15h00 – 19h00

Chaque édition, ¡Viva Villa! invite une librairie à investir les espaces de la Gaîté Lyrique pour présenter une sélection d’ouvrages des actuels et anciens artistes, créateurs et chercheurs des résidences.

Ouverte en 2019, la Librairie sans titre explore les voies actuelles de l’art et du graphisme en proposant une sélection pointue d’ouvrages indépendants venus de France et de l’étranger.

Concert

You may go but this may bring you back Mélissa Laveaux et Sébastien Richelieu

Ce concert de Mélissa Laveaux (Villa Albertine), interprété en duo avec le bassiste Sébastien Richelieu, reprend des titres de son répertoire et de ses recherches en résidence à la Villa Albertine.

Mélissa Laveaux est une autrice compositrice guitariste interprète. En résidence aux États-Unis, elle concentre sa recherche autour du travail d’archivage de la musique folklore noire américaine mené par la romancière américaine Zora Neale Hurston.

Performances



Between Movement – Akram

Le Royaume des ombres – Noé Soulier

Les arts performatifs sont au cœur de la mission de la Villa Hegra, qui ouvre en octobre 2025 le premier studio de danse à AlUla. La Villa Hegra propose une rencontre entre les scènes saoudiennes et françaises contemporaines : d’une part, l’archéologie des gestes et les nouvelles façons d’éprouver le mouvement selon le chorégraphe et danseur Noé Soulier et, d’autre part, l’émergence de la scène hip hop et breakdance en Arabie saoudite, incarnée par le danseur djeddaoui Akram.

Présentées successivement, ces deux courtes performances entendent refléter le dialogue rendu possible et tangible par la Villa Hegra, depuis AlUla.

La pièce Le Royaume des ombres de Noé Soulier est une série d’expériences sur le vocabulaire de la danse classique. Par des décalages multiples, Noé Soulier tente de perturber sa logique interne et de la rendre visible spatialement et temporellement. Il n’utilise que des pas appartenant à la tradition académique pour focaliser l’attention sur l’agencement des mouvements. L’utilisation du vocabulaire classique est ainsi au service de l’exploration de ce vocabulaire.

La performance Between Movement d’Akram entend explorer la relation entre le corps et l’environnement urbain, à travers les rues, les allées et les cages d’escalier. La performance se concentre sur la transition, l’interaction et le mouvement spatial, où l’espace devient un partenaire de l’expérience plutôt qu’une simple toile de fond. Elle met en évidence le parcours d’Akram en tant que danseur de rue qui a développé son art en s’entraînant avec son équipe dans les rues de Djeddah, à l’instar de la plupart des danseurs saoudiens, car il s’agit de l’activité la plus accessible et la plus populaire depuis des générations.

La Gaîté Lyrique et ¡Viva Villa! célèbrent la création contemporaine et présentent leur rendez-vous annuel dédié aux artistes, créateurices et chercheur·euses issu·es de résidences artistiques françaises à l’étranger.

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h00 à 23h00

gratuit Tout public.

