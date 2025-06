Viva Voce en Concert Chapelle Sainte Marie du Menez Hom Plomodiern 5 juillet 2025 20:30

Finistère

Viva Voce en Concert Chapelle Sainte Marie du Menez Hom 365 Lieu-dit Sainte-Marie-du-Ménez-Hom Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05 21:45:00

Date(s) :

2025-07-05

Il Pastor amoroso

Le thème pastoral nous happe cette année dans ce tourbillon d’intrigues amoureuses, principale préoccupation des bergers et bergères baroques.

Viva Voce présente cet opéra imaginaire, pasticcio mêlant des opéras pastoraux de Händel, de

Hasse et Mozart.

Voix, violons, flûtes, violes de gambes s’unissent pour redonner vie à ces joyaux et partagent avec bonheur cette musique baroque, extraordinaire !

Un ensemble baroque, Une trentaine de musiciens, chanteurs et instrumentistes

Un choix de chœurs, solos, duos, pièces instrumentales

Une mise en scène tonique

La rencontre d’être humains, hommes ou femmes ? .

Chapelle Sainte Marie du Menez Hom 365 Lieu-dit Sainte-Marie-du-Ménez-Hom

Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 65 03 79 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Viva Voce en Concert Plomodiern a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime