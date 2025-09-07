Vivacité, le festival des associations marseillaises Marseille 7e Arrondissement

Dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 18h30. Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:30:00

2025-09-07

Le rendez-vous annuel et festif des associations marseillaises.

Vivacité, le festival des associations marseillaises, aura lieu le dimanche 7 septembre 2025, de 10h à 18h30, sur le Vieux-Port



Vivacité, c’est plus de 450 associations qui proposent une pléiade d’activités et de loisirs pour préparer la rentrée. Le panel est vaste puisqu’il est question autant d’environnement que de santé, de sport, de social, d’humanitaire, d’art, de culture… Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !



Côté activités, sur place, sont présentés, par exemple, des démonstrations, des ateliers d’écriture, des activités d’astronomie, des percussions… À l’espace sport, une multitude de possibilités vous est offerte de pratiquer de nombreuses disciplines pour intégrer ensuite un club sportif.

Vous voulez des idées ? Rollers, marche nordique, danse, gymnastique, athlétisme, capoeira, arts martiaux, savate boxe, aviron, tir à l’arc, escrime, volley ball, rugby…



Et pour parfaire le tout, des spectacles et espaces démonstrations pour vous donner envie ! Il ne restera plus qu’à choisir…



[Quai de la Fraternité, Quai du Port (jusqu’à l’Hôtel-de-Ville), place Villeneuve-Bargemon] .

Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 39 50 vivacite@marseille.fr

English :

The annual and festive meeting of the Marseilles associations.

German :

Das jährliche und festliche Treffen der Marseiller Vereine.

Italiano :

L’evento annuale di festa delle associazioni marsigliesi.

Espanol :

La fiesta anual de las asociaciones marsellesas.

L’événement Vivacité, le festival des associations marseillaises Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille