VIVALDI – ALBINONI – AVE MARIA DE GOUNOD – EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE Paris dimanche 30 novembre 2025.

VIVALDI / les Quatre saisonsALBINONI/adagio AVE MARIA de GOUNODMOZART/Exultate Jubilate (23/11)AVE MARIA de SCHUBERT, CACCINI (2, 9, 30/11)Orchestre PARIS ClassikBertrand Cervera, violon solo de l’orchestre National de France (2/11)Orchestre CLASSIK EnsembleDavid Braccini, violon solo (9, 30/11)Les Solistes Français –Paul Rouger, violon solo (23/11)Tatiana Probst, soprano (23/11)

EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE 19 bis rue Saint-Louis en l’Ile 75004 Paris 75