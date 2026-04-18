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VIVALDI – ALBINONI EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris

VIVALDI – ALBINONI EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris

VIVALDI – ALBINONI EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES

Adresse : 3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS

Ville : 75006 Paris

Département : 75

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:40

VIVALDI – ALBINONI Début : 2026-04-18 à 20:40. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES 3 PLACE ST-GERMAIN-DES-PRÉS 75006 Paris 75

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