Vivaldi automnal, Concerti vénitiens méconnus Locquirec

Eglise Saint-Jacques Locquirec Finistère

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Son ar mein propose un concert pour fêter les couleurs de l’automne et puiser joie et chaleur dans la musique d’Antonio Vivaldi avec quelques feuilles bien vivantes et peu jouées du maître vénitien. Ce sera l’occasion de découvrir en musique, même si nombreux les connaissent déjà séparément, le nouveau collectif de musiciens qui s’est créé cet été pour reprendre la direction artistique de l’association tout au long de l’année. Ils vivent entre Lanvellec, Morlaix et Brest, sont concertistes et enseignants, en Bretagne ou bien plus loin, et ils ont envie de mener des projets sur le territoire au plus proche du public.

Chez Vivaldi, tout n’est que couleurs vibrantes, vent dans les arbres, paysages animés, évocation du feu dans l’âtre du foyer. Il s’agit d’une musique heureuse et pleine d’allant et c’est bien le ton choisi par les musiciens pour se présenter .

Le nouveau Son ar Mein Consort donnera à entendre un concerto pour deux traversos rarement interprété, une cantate virtuose Longa Mala, Ombra et Terrores , le célébrissime concerto l’Automne tiré des Quatre saisons, ainsi qu’un concerto pour mandoline tout à fait rafraichissant.

Le concert sera suivi d’un vin chaud pour réunir public, bénévoles et artistes et évoquer les projets en cours.

Avec Guillaume Haendel et Sarah Van der Vlist, traverso. Emmanuelle Huteau, chant et basson, Camille Rancière, alto, Camille Aubret, violon et mandoline, Clemence Schweyer, clavecin. .

Eglise Saint-Jacques Locquirec 29230 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

