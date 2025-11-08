VIVALDI – BACH – PIAZZOLLA – EGLISE SAINT-JEAN DE MALTE Aix En Provence

VIVALDI – BACH – PIAZZOLLA Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

L’Ensemble Musicâme France réunit des musiciens issus de grandes formations nationales de France et d’Europe.Avec plus de 10 pays visités, 100 villes parcourues et 60 000 spectateurs accueillis, il propose des concerts comme une expérience unique où virtuoses internationaux et talents locaux créent une musique sans frontières, qui touche le cœur et élève l’esprit.?? Concert Musicâme à Aix en Provence : Vivaldi, Bach & Piazzolla – Baroque, Tango et Jazz.Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle à Aix-en-Provence où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.L’Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Aix-en-Provence : un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.ProgrammePiazzolla : Les 4 Saisons : “le printemps” C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Sol Maj. – AllegroJ.S.Bach : Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)Piazzolla : L’histoire Tango : 1960 & 1930J.S.Bach : Concerto pour 2 violons – Allegro (version jazz)A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro – Largo – Allegro) A.Piazzolla : La muerte del angelA.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’hiver”TARIFS : Préférentiel : Très bonne visibilité Tarif normal : Bonne à moyenne visibilité

EGLISE SAINT-JEAN DE MALTE 24 RUE D’ITALIE 13100 Aix En Provence 13